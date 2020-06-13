Более 200 человек эвакуировали из больницы в Орле из-за пожара

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Свыше 200 человек покинули здание больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко в Орле из-за возникшего в одном из помещений госпиталя пожара. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"До прибытия пожарных подразделений из больницы самостоятельно эвакуировались 155 человек. Силами сотрудников МЧС России эвакуировано 75 человек", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, автоматическая противопожарная сигнализация сработала штатно, это позволило пожарным быстро прибыть на вызов и вовремя потушить огонь. Очаг возгорания находился в рентгенкабинете на втором этаже - горела мебель и оргтехника на площади 5 кв. метров. Пожар потушен, пострадавших нет.