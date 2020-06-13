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AP: в Техасе восемь человек ранены при стрельбе на парковке

Как передает агентство, стрелявший был в компании людей, которую не пустили в бар

ТАСС, 13 июня. По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на парковке у бара в городе Сан-Антонио (штат Техас). Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило агентство Associated Press (AP).

По его информации, стрелявший был в компании людей, которую не пустили в бар, потому что они находились в состоянии алкогольного опьянения. После этого, как указывает шеф полиции, один из мужчин отошел к своей машине, достал винтовку из багажника и открыл огонь.

Пострадавшие самостоятельно добрались до больницы, их состояние стабильное.

Личность подозреваемого в настоящее время не установлена. Ведутся его поиски.

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