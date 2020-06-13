Число привлеченных к поискам двух детей у реки Терек в Чечне увеличилось до 400

ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Число спасателей, силовиков и волонтеров в Чечне, которые ведут поиски двух детей, предположительно утонувших в реке Терек, увеличилось до 400 человек. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ранее сообщалось о 240 привлеченных к поискам.

"С раннего утра сотрудники ГУ МЧС России по ЧР, управления Росгвардии по ЧР и волонтеры возобновили поиск двух детей 10 и 11 лет, которые предположительно утонули в реке Терек. Задействовано более 400 человек и 10 плавсредств", - рассказали в МЧС.

Отмечается, что продолжается обследование береговой линии в радиусе более пяти километров. Водолазы МЧС проводят погружения и проверяют дно, спасатели ведут поиски на плавсредствах, бесперебойно проводится визуальное обследование с наблюдательных постов. На месте происшествия развернут оперативный штаб, его работу координирует руководство ГУ МЧС по Чечне.

Поиски ведутся с 11 июня в Наурском районе республики. Двое детей пропали на окраине станицы Калиновской. Предполагается, что они могли утонуть в Тереке.