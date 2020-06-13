Пожар на складе с поддонами в Ленинградской области потушили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе с деревянными поддонами в поселке имени Свердлова в Ленинградской области, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.

"В 15:40 мск пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для ликвидации пожара привлекались подразделения из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Возгорание на складе во Всеволожском районе региона произошло в субботу днем. Площадь пожара составила 500 кв. м.