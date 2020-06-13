Шесть человек пострадали ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 13 июня. Три автомобиля столкнулись днем в субботу в Павловском районе Нижегородской области. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 390-м км трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород.

"По предварительным данным, водитель автомобиля иностранного производства при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому транспортному средству, в результате чего произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля. Пострадали шесть человек, все доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожной аварии.