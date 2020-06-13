Дельтаплан потерпел крушение в пригороде Барнаула

ТАСС, 13 июня. Жителя Алтайского края, где до 15 июня действует штормовое предупреждение, госпитализировали с травмами ног после полета на дельтаплане в пригороде Барнаула, организована проверка, сообщила в субботу пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Около 20:00 местного времени (16:00 мск) в районе поселка Благодатное пригорода Барнаула Алтайского края произошло падение дельтаплана, в результате чего пилоту получил перелом левой ноги, также ему ампутировали голеностоп правой ноги. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в связи с произошедшим начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение в Алтайском крае действует с 10 по 15 июня, порывы ветра местами достигают 19 м/с, температура воздуха выше плюс 30 градусов.