Родственники Флойда намерены подать иск к обвиненному в его убийстве экс-полицейскому

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Родственники афроамериканца Джорджа Флойда намерены подать иск к обвиненному в его непредумышленном убийстве бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса (штат Миннесота) Дереку Шовину. Об этом заявил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп в интервью журналистам телеканала CNN , которое вышло в эфир в субботу.

Крамп ответил утвердительно на вопрос о том, планирует ли семья Флойда "подать гражданский иск к Шовину". Как констатировал адвокат, "семья планирует в полной мере привлечь Шовина к ответственности". Крамп подчеркнул, что в США следует изменить условия, на которых работают стражи порядка, чтобы не допускать случаев, когда уличенные в нарушениях блюстители закона могут после увольнения устроиться на работу в полицейское управление в другом городе или штате.

Телеканал ранее сообщил, что Шовин, даже если его признают виновным в непредумышленном убийстве Флойда, будет получать пенсионное пособие. Его суммарный размер, согласно оценкам канала, может достичь $1 млн.