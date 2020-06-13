{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Родственники Флойда намерены подать иск к обвиненному в его убийстве экс-полицейскому

Адвокат Бенджамин Крамп заявил, что в США следует изменить условия, на которых работают полицейские

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Родственники афроамериканца Джорджа Флойда намерены подать иск к обвиненному в его непредумышленном убийстве бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса (штат Миннесота) Дереку Шовину. Об этом заявил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир в субботу.

На эту тему
"Я не могу дышать". Когда протест важнее карантина

Крамп ответил утвердительно на вопрос о том, планирует ли семья Флойда "подать гражданский иск к Шовину". Как констатировал адвокат, "семья планирует в полной мере привлечь Шовина к ответственности". Крамп подчеркнул, что в США следует изменить условия, на которых работают стражи порядка, чтобы не допускать случаев, когда уличенные в нарушениях блюстители закона могут после увольнения устроиться на работу в полицейское управление в другом городе или штате.

Телеканал ранее сообщил, что Шовин, даже если его признают виновным в непредумышленном убийстве Флойда, будет получать пенсионное пособие. Его суммарный размер, согласно оценкам канала, может достичь $1 млн.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Дельтаплан потерпел крушение в пригороде Барнаула
Пилота госпитализировали
Читать полностью