Подозреваемый в нападении на отделение банка под Анапой погиб при задержании

ТАСС, 13 июня. Подозреваемый в нападении на отделение финансовой организации, которое произошло в четверг в поселке Сукко под Анапой, умер от полученных в ходе задержания ранений. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД России.

"Мужчине незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Однако от полученных ранений правонарушитель скончался", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что, помимо ножа, у подозреваемого обнаружены ножны и предмет, похожий на пистолет Макарова.

Сообщается, что сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) отдела МВД России по городу Анапе, патрулировавшие прилегающую к поселку Сукко территорию, увидели мужчину, схожего по приметам с подозреваемым в нападении. При попытке задержания он попытался скрыться, а потом напал с ножом на полицейских. Сотрудники ДПС потребовали у злоумышленника бросить нож, на что он не реагировал. Полицейские произвели два предупредительных выстрела в воздух, после чего были вынуждены произвести выстрелы в нападавшего, который в результате этого получил ранения.

В четверг было совершено вооруженное нападение на финансовую организацию в поселке Сукко под Анапой. Попытка ограбления оказалась неудачной, ущерб финансовой организации не нанесен. Нападавший скрылся с места преступления. Позднее его личность была установлена, им оказался ранее не судимый житель Иркутской области 1974 года рождения.