В Екатеринбурге сгорел Mercedes из-за столкновения с Lada

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Токарей в Екатеринбурге с участием Mercedes и ВАЗ-2114 (Lada Samara). Три человека госпитализировали, немецкий автомобиль сгорел, сообщили ТАСС в пресс-службе городского УГИБДД.
Очевидцы происшествия публикуют в соцсетях фото и видео, на котором видно, что после столкновения белый Mercedes Benz с номером 666 загорелся и полностью выгорел. У обоих участников ДТП сильно смяты передние части автомобилей.
"Водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по улице Кирова со стороны Крылова в сторону улицы Токарей, Mercedes двигался по улице Токарей со стороны улицы Готвальда в сторону улицы Татищева. На перекрестке улиц Кирова-Токарей произошло столкновение, после чего Mercedes отбросило с проезжей части, и произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ 2000 года рождения (черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга), пассажирка ВАЗ (черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга), водитель Mercedes 1987 года рождения (черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга) - все доставлены в ГКБ №36", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель ВАЗ двигался на запрещающий сигнал светофора. "Все обстоятельства будут установлены в ходе дознания", - пояснили в ведомстве, призвав также водителей к соблюдению правил дорожного движения.