В Екатеринбурге сгорел Mercedes из-за столкновения с Lada

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Токарей в Екатеринбурге с участием Mercedes и ВАЗ-2114 (Lada Samara). Три человека госпитализировали, немецкий автомобиль сгорел, сообщили ТАСС в пресс-службе городского УГИБДД.

Очевидцы происшествия публикуют в соцсетях фото и видео, на котором видно, что после столкновения белый Mercedes Benz с номером 666 загорелся и полностью выгорел. У обоих участников ДТП сильно смяты передние части автомобилей.