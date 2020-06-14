На Камчатке перевернулся катер с людьми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Катер перевернулся в 38 километрах от Авачинской бухты, четыре человека, которые были на борту, пропали без вести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Камчатскому краю

"В 3:54 по камчатскому времени (18:54 мск) поступила информация о том, что в 25 милях восточнее от выхода из Авачинской бухты перевернулся маломерный катер, пропали четыре человека. Данное судно осуществляло доставку груза к другому судну. В данный момент пароход, к которому он должен был доставить груз, на буксире тащит перевернутый катер в сторону Авачинской бухты", - уточнили ТАСС в ведомстве.

В готовности к выходу на поиски находится спасательный катер БЛ-820 с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части на борту, сотрудники морспасслужбы. Кроме того, обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.

Авачинская бухта - крупная бухта Тихого океана восточного побережья Камчатки.