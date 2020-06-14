СМИ: число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 18

ТАСС, 14 июня. По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве в субботу автоцистерны со сжиженным природным газом (СПГ) на востоке КНР. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CGTN на своей странице в Twitter.

По его данным, еще 166 человек удалось спасти, их перевезли в лечебные учреждения.

Инцидент произошел на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу (провинция Чжэцзян). Ранее информационный портал Sina.com сообщил о девяти жертвах и 112 пострадавших в результате взрыва бензовоза. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и одно предприятие.