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СМИ: число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 18

166 человек удалось спасти

ТАСС, 14 июня. По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве в субботу автоцистерны со сжиженным природным газом (СПГ) на востоке КНР. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CGTN на своей странице в Twitter.

По его данным, еще 166 человек удалось спасти, их перевезли в лечебные учреждения.

Инцидент произошел на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу (провинция Чжэцзян). Ранее информационный портал Sina.com сообщил о девяти жертвах и 112 пострадавших в результате взрыва бензовоза. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и одно предприятие.

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