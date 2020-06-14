Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания катера на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Камчатке после происшествия с перевернувшимся в Авачинской бухте катером, сообщили ТАСС в дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР.

В воскресенье в 38 километрах от Авачинской бухты Тихого океана восточного побережья Камчатки перевернулся маломерный катер, четыре человека, которые были на борту, пропали без вести

"Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения морского транспорта")", - сказали в ведомстве. Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Сейчас судно, которое занималось доставкой продуктов питания экипажам крупных судов, буксируют в порт Петропавловска-Камчатского. Ориентировочное время прибытия - 15:00 по камчатскому времени (06:00 мск).

Специалисты дальневосточной транспортной прокуратуры также начали проверку. В центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности Камчатского края ТАСС сообщили, что ЧП произошло за пределами территориальных вод Российской Федерации.