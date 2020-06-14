Более 25 тыс. кубометров водонефтяной смеси собрали с места разлива топлива под Норильском

ТАСС, 14 июня. Спасатели собрали за сутки более 3,8 тыс. кубометров смеси нефти и загрязненной воды на месте разлива топлива под Норильском, всего собрано 25,7 тыс. кубометров жидкости, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 3 879 куб. м (всего 25 798 куб. м), в том числе: с акватории реки Амбарная 3 092 куб. м (всего 21 276 куб. м)", - сообщили в оперативном штабе.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено порядка 9,9 тыс. т загрязненного грунта, всего - почти 65,6 тыс. т. Кроме того, до 59,1 тыс. кв. м увеличилась обработанная сорбентом территория.

Ликвидацией последствий разлива занимаются уже 743 человека и 301 единица техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема. Всего на данный момент на Амбарной установлено 43 заградительные линии, две - на реке Пясина. Общая протяженность боновых заграждений составляет почти 4 км.