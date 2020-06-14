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В Горном Алтае сгорела самая высокогорная часовня в России

Причина возгорания пока не установлена

ТАСС, 14 июня. Пожар уничтожил часовню в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха, бывшую самой высокогорной культовой православной постройкой в России. Об этом в воскресенье сообщили в Горноалтайской епархии.

"Полностью сгорела часовня в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике Алтай, причины пожара пока не уточняются.

Часовня архангела Михаила - самое высокогорное культовое православное сооружение в России, построенное в районе Белухи. Была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах на средства спасателей и пожертвования добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе.

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