В Чечне наши тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек, нашли спасатели в Чечне. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"Погибший найден в 11,5 км от места ЧП в селе Левобережное. Тело ребенка увидели сотрудники МЧС с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту. Поиски второго ребенка продолжаются", - отметили в пресс-службе.

Двое детей пропали 11 июня на окраине села Наурского района Чечни. Предполагалось, что они могли утонуть в Тереке. Поисками днем и ночью занимались более 400 человек.