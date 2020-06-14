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В Чечне наши тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек

Поиски еще одного ребенка продолжаются

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек, нашли спасатели в Чечне. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в региональном ГУ МЧС.

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"Погибший найден в 11,5 км от места ЧП в селе Левобережное. Тело ребенка увидели сотрудники МЧС с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту. Поиски второго ребенка продолжаются", - отметили в пресс-службе.

Двое детей пропали 11 июня на окраине села Наурского района Чечни. Предполагалось, что они могли утонуть в Тереке. Поисками днем и ночью занимались более 400 человек.

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