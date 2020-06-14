Четверо из шести пострадавших в ДТП в Нижегородской области находятся в реанимации

ТАСС, 14 июня. Четверо из шести человек, пострадавших вечером 13 июня в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Балахнинском районе Нижегородской области, находятся в реанимации. Об этом сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Facebook .

В результате ДТП погибли четыре человека, включая ребенка, еще шестеро были госпитализированы.

"В отделении реанимации находятся четверо пострадавших - мужчины 36, 31, 35 лет, женщина 56 лет. Состояние у всех четверых тяжелое, стабильное. Двое из пострадавших мужчин были прооперированы ночью", - написал Мелик-Гусейнов.

Еще двое пострадавших - ребенок и женщина - находятся в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести. "У ребенка состояние ближе к удовлетворительному", - отметил замгубернатора.

ДТП произошло в 20:30 мск на 358 км трассы Шопша - Иваново - Нижний Новгород. Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda под управлением водителя 1985 года рождения. Оба водителя и пассажир Lada погибли на месте, позже в больнице умел десятилетний мальчик, который был в Mazda.