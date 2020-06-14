В Пензе подросток погиб от удара электротоком на железнодорожной станции

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура Пензы проводит проверку по факту гибели подростка, который залез на грузовой вагон и был смертельно травмирован электротоком. Об этом в воскресенье журналистам сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"Пензенской транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с происшествием на станции Пенза-3, где на 16-м пути несовершеннолетний залез на вагон типа хоппер и был смертельно травмирован электротоком (27 тыс. вольт), - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, пострадавшему было 14 лет. На место происшествия выехал транспортный прокурор Пензы.