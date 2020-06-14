Недалеко от Праги электричка столкнулась с автобусом

ПРАГА, 14 июня. /ТАСС/. Десять человек получили ранения во время столкновения пригородной электрички и рейсового автобуса, которое произошло в воскресенье на одном из железнодорожных переездов у города Бенешов, расположенного в 60 км южнее Праги. Об этом сообщил журналистам представитель национального корпуса пожарных и спасателей Ярослав Габриэл.

"На одном из железнодорожных переездов в районе города Бенешов произошло столкновение электрички и рейсового автобуса, - отметил он. - В обоих транспортных средствах находились 12 человек, 10 из которых получили ранения различной степени тяжести. Ранения как минимум одного из них - тяжелые".

Полиция приступила к расследованию причин ЧП. Согласно предварительной информации, виновным является водитель автобуса. Он пренебрег красным сигналом семафора и решил пересечь железнодорожный переезд, когда к нему приближалась электричка.