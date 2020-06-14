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Пожар в пристройке к магазину на Магнитогорской улице в Москве потушен

Площадь пожара составила 400 кв. м, в результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили огонь, охвативший пристройку к магазину на Магнитогорской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Возгорание в 11:54 мск ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в одноэтажной пристройке к магазину на улице Магнитогорская, дом 2а поступила в 11:14 мск. Площадь возгорания составила 400 кв. м. Люди из магазина эвакуированы в целях безопасности. В 11:45 мск пожарные локализовали распространение огня. Пострадавших в результате происшествия нет.

В новость были внесены изменения (12:08 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара. 

 

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