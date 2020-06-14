В Северной Осетии задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании материнского капитала

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Северной Осетии-Алании подозреваемых, которые незаконно занимались обналичиванием материнского капитала. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками отдела МВД России по Моздокскому району пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, злоумышленники путем размещения рекламы в средствах массовой информации подыскивали женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского капитала и желающих направить его на улучшение жилищных условий", - сказала она.

По ее словам, под различными предлогами они вводили владелиц сертификатов в заблуждение относительно законности своих действий и склоняли их к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа на строительство жилья по несуществующим адресам.

"Затем в территориальный орган Пенсионного фонда РФ предоставлялся пакет подложных документов. В их числе заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности. Затем участники обналичивали средства материнского капитала, отдавая матерям только часть полученных денег", - добавила Волк. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.