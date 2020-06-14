В Петербурге из храма украли ювелирные изделия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Пожертвованные ювелирные изделия украли из храма в Приморском районе Санкт-Петербурга, ущерб составил 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию поступило заявление от настоятеля храма о том, что 13 июня в период с 02:30 по 03:00 мск неизвестные, повредив окно, проникли в храм на ул. Расстанной, откуда похитили ювелирные изделия, которые являются пожертвованиями храму. Общая сумма ущерба - 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полиция ищет грабителей.