Украинский суд арестовал адвоката по делу о подкупе в пользу главы компании Burisma

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины в воскресенье арестовал адвоката Андрея Кичу, которого обвиняют в покушении на дачу взятки в $6 млн руководителям двух антикоррупционных ведомств страны за содействие в прекращении следствия против главы энергетической компании Burisma Николая Злочевского.

"Применить для подозреваемого Кичи Андрея Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 10 августа 2020 года включительно", - объявила судья на заседании, трансляция которого шла на странице инстанции в YouTube. При этом суд оставил для обвиняемого возможность выйти под залог, внеся 40,3 млн гривен ($1,15 млн).

По версии следствия, Кича был одним из трех участников покушения на дачу крупной взятки директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. За $6 млн они якобы должны были допустить процессуальные нарушения, что повлекло бы прекращение дела против Злочевского, которое касается выделения Нацбанком Украины кредита банку бизнесмена Сергея Курченко.

На слушаниях в суде Кича свою вину отрицал и заявил, что деньги на взятку он не собирал, купюр, которые изъяты в качестве вещественного доказательства, не касался, а также не присутствовал при передаче денег.

Компания Burisma в субботу выступила с заявлением, в котором отрицала любую причастность к покушению на дачу взятки руководителям антикоррупционных органов. В организации также опровергли сообщения некоторых украинских СМИ о том, что Кича занимает в ней пост главы правового управления, указав что он не является их сотрудником.