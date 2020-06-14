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Глава ассоциации крестьянских хозяйств Кубани погиб, спасая тонущего ребенка

Виктор Сергеев умер после сердечного приступа

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Руководитель отделения Ассоциации фермерских (крестьянских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Краснодарском крае Виктор Сергеев погиб, спасая тонущего ребенка, сообщили в пресс-службе администрации края.

"Председатель ассоциации крестьянских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев в Темрюкском районе спас тонущего мальчика, однако сам выйти из воды не смог. Он скончался после сердечного приступа. Ему был 71 год", - говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что Сергеев стоял у истоков создания Ассоциации фермеров региона, одной из самых мощных и многочисленных в стране. В том числе благодаря этой работе сейчас малые хозяйства активно развиваются, собирают богатые урожаи, получают поддержку. "С именем Виктора Васильевича связано становление и развитие фермерского движения в нашем регионе и стране. <…> ", - приводятся в сообщении слова главы Кубани Вениамина Кондратьева.

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