В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП

САРАТОВ, 14 июня. /ТАСС/. Авария произошла на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, двое госпитализированы с травмами. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"692-й км трассы Р22 Каспий Дон 4, Тамбов - Волгоград - Астрахань, Лысогорский район. Водитель - женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus допустила столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением водителя 1971 года рождения. В результате ДТП водитель Skoda Octavia и пассажир, женщина 1986 года рождения, от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель и пассажир автомобиля Ford Focus с травмами доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

По данным УГИБДД, авария произошла около 18:00 по местному времени (около 17:00 мск), обстоятельства случившегося выясняются.