В Минске три человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в одном из домов в Минске, пострадали три человека. Об этом сообщает в воскресенье МЧС Белоруссии в Twitter.

"В Минске, на улице Кольцова, 23, открытым пламенем горела квартира на первом этаже. По предварительной информации, получили травмы три человека, пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего, - проинформировало МЧС. - Пожару предшествовала вспышка бытового газа".

Очевидцы сообщают о том, что взрывом поврежден подъезд, в квартирах с первого по третий этажи вынесло окна. На месте работают милиция и медики. По громкоговорителю жильцов дома, где произошел взрыв, попросили покинуть квартиры.