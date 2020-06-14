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Более 20 полицейских пострадали во время протестов 13 июня в Лондоне

За нарушения общественного порядка задержали 113 человек

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Двадцать три сотрудника полиции пострадали в субботу во время протестов в Лондоне, задержаны 113 нарушителей правопорядка. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Скотленд-Ярдом.

"В общей сложности 23 полицейских получили травмы в результате действий протестующих, нападавших на сотрудников полиции и кидавших в них предметы. К счастью, полученные ими травмы были несерьезными", - говорится в заявлении.

Согласно обновленным данным, в общей сложности 113 человек были задержаны за нарушения общественного порядка, в том числе нападения на сотрудников полиции, хранение оружия и наркотиков, нахождение в пьяном виде и за участие в беспорядках. "Подобное бездумное хулиганство неприемлемо, и я рад, что нарушители порядка были задержаны", - заявил замначальника директората патрульной полиции Лондона Бас Джавид.

В субботу в центре Лондона беспорядки устроили активисты крайне правых организаций и футбольные болельщики, собравшиеся под предлогом необходимости защитить от левых манифестантов статуи премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля (1874-1965) и лондонский кенотаф - символический памятник павшим солдатам, расположенный на правительственной улице Уайтхолл. Активисты забросали полицейских бутылками и фаерами, некоторые пытались спровоцировать стычки со стражами правопорядка и устраивали потасовки с левыми активистами, протестовавшими против полицейского произвола и расовой дискриминации.

Акции правых активистов прошли в ответ на демонстрации сторонников движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), требующих призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в американском Миннеаполисе (штат Миннесота). Массовые протесты начались в США, а затем перекинулись на другие страны, в том числе Великобританию. После серии сопровождавшихся беспорядками акций в Лондоне и других городах Соединенного Королевства профсоюз сотрудников британской полиции призвал главу МВД Прити Пател ввести жесткие ограничения на организацию массовых акций, которые проходят при действующем в стране карантине. В настоящий момент в стране запрещено собираться группами из более чем шести человек.

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