По делу Белгазпромбанка изъяли около 150 картин общей стоимостью $20 млн

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 150 картин общей стоимостью $20 млн изъяты по делу ОАО "Белгазпромбанк". Об этом сообщил в воскресенье государственный телеканал "Беларусь-1".

По его данным, среди изъятых картин - "Зеленый пейзаж" Марка Шагала и "Ева" Хаима Сутина, которые входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка. Их банк приобрел на аукционе Sotheby's в 2013 году.

Как сообщил по телеканалу ведущий программы "Главный эфир", эти картины планировалось вывезти из страны. При этом, по его словам, истинная стоимость данных активов "может быть куда выше". В эфире канала были показаны кадры оперативной съемки, на которых видны сложенные стопками деньги в долларах и евро, а также многочисленные картины, которые приобщены к уголовному делу.

12 июня Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело, были задержаны 15 человек, которых обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов. В качестве подозреваемых по делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. В КГК заявили, что есть доказательства причастности к преступлениям и экс-главы банка, претендента на пост президента Виктора Бабарико. Он в свою очередь заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит не только политический характер. По его словам, обыски и задержания в Белгазпромбанке - это "рейдерский захват со стороны белорусского государства".

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка. Корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов. Ее основу составляют произведения художников Парижской школы. Коллекция формируется в рамках реализации национального историко-культурного проекта "Арт-Беларусь".

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Сбор подписей осуществляют 14 инициативных групп, в том числе представляющая Бабарико. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.