Два человека погибли в результате опрокидывания гидроцикла в Тверской области

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Гидроцикл с мужчиной и двумя детьми опрокинулся на Волге, два человека погибли. Об этом сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Примерно в 15:00 на участке реки Волга вблизи устья реки Кимрка Тверской области гидроцикл марки GTX под управлением уроженца города Кимры 1986 года рождения с находящимися на борту мальчиком и девочкой 2007 года рождения, опрокинулся во время движения", - сказал она, отметив, что судоводитель управлял не зарегистрированным в установленном порядке гидроциклом.

Девочка в спасательном жилете смогла выплыть на берег. Мужчина и мальчик были в гидрокостюмах без спасательных средств, сотрудниками ГИМС МЧС России по Тверской области продолжается их поиск. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").