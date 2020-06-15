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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло рядом с Курильскими островами

Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой до двух-трех баллов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в понедельник землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами в Сахалинской области. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в 08:23 (00:23 мск). Эпицентр располагался в 240 км к юго-востоку от Северо-Курильска (остров Парамушир). Глубина очага составила 39 км", - сказал собеседник агентства.

По данным сейсмологов, жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой до двух-трех баллов. Угрозу цунами не объявляли, разрушений и пострадавших нет.

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РоссияСахалинская область
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