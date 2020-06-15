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Источник: самолет "Почты России" готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского

По предварительным данным, сработал датчик неисправности в одном из двигателей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Самолет "Почты России" Ту-204 готовится к экстренной посадке в аэропорту подмосковного Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности в двигателе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"После вылета из Жуковского в Якутск у самолета Ту-204-100, по предварительной информации, сработал датчик неисправности в одном из двигателей. Экипаж принял решение вернуться. Сейчас борт вырабатывает топливо", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел в 00:30 мск.

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