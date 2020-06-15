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Прокуратура проводит проверку после разрушения опор жилого дома на Колыме

Инцидент произошел в поселке Холодный

ТАСС, 15 июня. Прокуратура начала проверку из-за  разрушения железобетонных опор жилого многоквартирного дома в поселке Холодный в Магаданской области. Об этом в понедельник сообщается в релизе регионального ведомства.

"Прокуратура Сусуманского района проводит проверку соблюдения требований жилищного законодательства. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления Сусуманского городского округа и обслуживающих организаций поселка Холодный", - говорится в распространенном сообщении.

Всего в аварийном доме проживали 33 человека. Соблюдение их жилищных прав находится на личном контроле прокурора района.

В пятницу губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил в своем Instagram о том, что в поселке Холодный объявлен режим ЧС из-за разрушающихся свайных опор одного из домов. Здание 1995 года постройки не было признано аварийным. Чтобы не подвергать людей опасности, все 18 семей переселили во временное жилье. В ближайшее время районная администрация завершит подготовку муниципальных квартир в городе Сусуман и люди смогут переехать туда. Решение по дому в Холодном будет принято по результатам экспертизы.

Поселок Холодный находится в 13 км от Сусумана. В нем проживают около 800 человек.

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