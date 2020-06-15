Град повредил более 50 зданий в поселке в ЕАО

ТАСС, 15 июня. Град, прошедший в субботу в поселке Николаевка в Еврейской автономной области, повредил более 50 зданий. Пострадавших нет, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Во время прошедшего десятиминутного града в данном населенном пункте, были повреждены крыши 50 многоквартирных домов общей площадью более 25000 кв. м., окна в больнице, школах", - говорится в сообщении.

Во время разыгравшейся непогоды градины в диаметре превышали 3-5 см. В поселке ввели режим локальной ЧС. Для ликвидации последствий произошедшего в Николаевку направили группировку спасателей в количестве 23 человек. Со склада областного резерва в поселок привезут 395 листов волнового шифера, 436 кв. м стекла и листы оцинкованного железа.

В администрации Николаевского поселения уже принято более 240 заявлений от местных жителей об ущербе.

Николаевка - поселок городского типа в Еврейской АО, находящийся примерно в 150 км от Биробиджана. В Николаевке проживают около 6,5 тыс. человек.