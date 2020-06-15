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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Более 28 тыс. кубометров водонефтяной смеси собрали с места разлива топлива под Норильском

За сутки удалось собрать более 2,9 тыс. кубометров смеси

НОРИЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Спасатели собрали за сутки более 2,9 тыс. кубометров смеси нефти и загрязненной воды на месте разлива топлива под Норильском, всего собрано 28,7 тыс. кубометров, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе.

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29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 2 912 кубометров (всего 28 710 кубометров), в том числе: с акватории реки Амбарная 2 338 кубометров (всего 23 614 кубометров)", - сообщили в оперативном штабе.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено более 9,8 тыс. тонн загрязненного грунта, всего - почти 75,5 тыс. тонн. Кроме того, до 61,6 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 728 человек и 298 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема. Всего на данный момент на Амбарной установлено 43 заградительные линии, две - на реке Пясина. Общая протяженность боновых заграждений составляет почти 4 км.

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РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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