Два человека погибли в результате ДТП на Колыме

ТАСС, 15 июня. В аварии с участием автомобилей Chevrolet Niva и Toyota Ist на федеральной трассе Колыма в Магаданской области погибли два человека. Несколько пассажиров пострадали и были госпитализированы, сообщили в понедельник в управлении МВД России по региону.

"70-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил столкновение с автомобилем Toyota Ist под управлением 51-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летняя пассажирка автомобиля Toyota Ist скончалась на месте дорожной аварии. [В больнице] впоследствии от полученных травм скончался водитель автомобиля Toyota Ist", - говорится в сообщении.

По данным управления, в Магаданскую областную больницу с травмами различной степени тяжести попали 70-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva и пассажиры Toyota Ist. Их количество и информация о здоровье не сообщаются.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.