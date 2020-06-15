СМИ: более 15 тыс. домов и квартир на северо-востоке Японии остались без воды после аварии

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Около 15,3 тыс. квартир и частных домов оказались в понедельник без воды в результате крупной аварии в японском городе Хитати на северо-востоке главного острова страны Хонсю. В пострадавшие районы в помощь жителям выдвинуты автоцистерны, сообщает телеканал NHK. В первую очередь машины снабжают водой школы, медицинские учреждения.

По данным телеканала, в городе Хитати произошел разрыв водопровода. В одном из районов забил фонтан, который залил одну из центральных улиц. По свидетельству очевидцев, вода там доходила пешеходам до колена.

В настоящее время разрыв водопровода устранен, идет восстановление водоснабжения.