Площадь лесного пожара вблизи села Эссо на Камчатке увеличилась до 750 га

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/. Площадь лесного пожара вблизи села Эссо на Камчатке с 10 июня увеличилась с 3 до 750 га. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"10 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части МЧС России выдвинулись в Быстринский район Камчатки для оказания помощи в тушении природного пожара. В настоящий момент на месте происшествия работают более 50 человек - это сотрудники лесоохраны, дежурный караул местной пожарной части краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС, личный состав добровольной пожарной охраны. В тушении задействованы два вертолета с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды. К настоящему моменту площадь возгорания достигла примерно 750 гектаров", - говорится в сообщении.

10 июня на сопке в нескольких километрах от села Эссо загорелся валежник. Ликвидировать возгорание пока не удалось.

Эссо - село в Быстринском муниципальном районе Камчатки. Один из самых посещаемых туристами населенных пунктов полуострова. Расстояние до Петропавловска-Камчатского - около 520 км, население - почти 2 000 человек.