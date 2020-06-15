Полицейские изъяли партию контрафактного алкоголя под Красноярском на 13,5 млн рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли более 4 тыс. емкостей с контрафактными спиртными напитками на общую сумму 13,5 млн руб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ходе оперативных мероприятий на автодороге "Сибирь" полицейские остановили грузовой автомобиль. Водитель сообщил, что перевозит модульную компрессорную станцию. Однако при осмотре прицепа транспортного средства обнаружено, что двери бокса, где она должна находиться, являются муляжом, а за ним - тайник с алкогольной продукцией. Выяснилось, что подозреваемый осуществлял перевозку товара без сопроводительной документации и соответствующей лицензии", - сказала она.

По словам официального представителя МВД, в тайнике находилось свыше 4 тыс. емкостей с алкоголем общим объемом более 20 тыс. литров. "Согласно проведенной экспертизе, образцы являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 94,5%. По предварительным данным, общая стоимость изъятого превышает 13,5 млн рублей", - отметила она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере"). Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.