Легковая машина в Японии въехала в помещение репетиторских курсов

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Легковая машина в понедельник пробила стеклянную витрину и въехала в помещение школьных репетиторских курсов в городе Фунабаси, который с северо-востока примыкает к Токио. Тяжелые ранения получили две женщины, которые шли в это время по тротуару, передает информационное агентство Kyodo.

Серьезно ранен и водитель автомобиля - мужчина в возрасте 82 лет. В помещении курсов во время инцидента никого не было.

Как полагает полиция, пожилой водитель перепутал педали тормоза и газа.

В последнее время в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. По данным полицейской статистики, более половины ДТП в стране происходит по вине автомобилистов в возрасте старше 65 лет. Правительство в связи с этим призывает пожилых водителей добровольно отказываться от прав, если они не уверены в своих силах.