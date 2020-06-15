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На юге Москвы безработный ранил ножом мужчину

По данному факту возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали безработного, который ранил мужчину ножом на юге Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сообщение о ножевом ранении на улице Мусы Джалиля поступило в полицию в воскресенье. Полицейские, прибыв на место, обнаружили 46-летнего безработного мужчину с проникающим колото-резаным ранением груди, он госпитализирован.

"Сотрудники полиции задержали неработающего мужчину 1969 года рождения, который изобличен в том, что, предположительно, ножом нанес удар в грудь пострадавшему", - сказали в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

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