На юге Москвы безработный ранил ножом мужчину

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали безработного, который ранил мужчину ножом на юге Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сообщение о ножевом ранении на улице Мусы Джалиля поступило в полицию в воскресенье. Полицейские, прибыв на место, обнаружили 46-летнего безработного мужчину с проникающим колото-резаным ранением груди, он госпитализирован.

"Сотрудники полиции задержали неработающего мужчину 1969 года рождения, который изобличен в том, что, предположительно, ножом нанес удар в грудь пострадавшему", - сказали в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).