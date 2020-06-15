Полиция задержала безработного, ранившего ножом мужчину в центре Москвы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали безработного, который в ходе конфликта ранил ножом мужчину на улице Талалихина в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне сообщалось, что 25-летний мужчина получил ранение ножом в ходе конфликта. Он госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением в области левого подреберья. Неизвестный злоумышленник с места происшествия скрылся.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД по адресу: улица 9-я Парковая, дом 50, задержан неработающий мужчина 1996 года рождения, который изобличен в совершении вышеуказанного преступления", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).