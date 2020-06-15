Суд в Приморье продлил арест гражданину КНДР, напавшему на пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Суд в Находке на первом из трех заседаний по уголовным делам о нападении рыбаков из КНДР на российских пограничников осенью 2019 года продлил срок содержания фигуранта под стражей на четыре месяца. Об этом сообщила в понедельник ТАСС помощник судьи, рассматривавшей дело.

В сентябре 2019 года группа рыбаков из КНДР напала на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю во время задержания за браконьерство. В конце мая 2020 года Генеральная прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении трех рыбаков, обвиняемых в нападении.

"Начато было рассмотрение уголовного дела, по результатам которого был продлен срок содержания под стражей подсудимому на четыре месяца", - сообщила собеседница, уточнив, что судебное заседание перенесли на начало июля.

По версии следствия, в сентябре 2019 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе патрулирования в Японском море обнаружили рыболовное судно под флагом иностранного государства, незаконно добывавшее кальмара. Пограничники приняли меры к задержанию, а 18 иностранных моряков вооружились подручными предметами и напали на 11 пограничников, высадившихся на судно. Трое рыбаков в ходе нападения нанесли военнослужащим палками удары, опасные для жизни и здоровья.

По данным Генпрокуратуры РФ, расследование уголовного дела о противоправных действиях, совершенных остальными иностранными гражданами в составе группы, продолжается.