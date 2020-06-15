Армения выдала россиянина, разыскивавшегося за крупное мошенничество

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Армения выдала россиянина, разыскивавшегося за мошенничество почти на 800 тыс. рублей. Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре России, "по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Армения экстрадировали в Россию Роланди Азова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)".

По версии следствия, в Ростове-на-Дону Азов получил от знакомого 766 тыс. рублей для поставки продовольствия из Греции в Россию, но скрылся с деньгами и был объявлен в розыск. В ноябре 2019 года его местонахождение было установлено на территории Армении. Российский запрос о его выдаче был удовлетворен в декабре 2019 года. Экстрадиция прошла при соблюдении всех необходимых противоэпидемических мер безопасности, добавили в Генпрокуратуре.