Президента Арктической академии наук обвинили в работе на спецслужбы Китая

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент Арктической академии наук 78-летний Валерий Митько обвиняется в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

"По версии следствия, во время поездки в КНР Митько передал представителям спецслужб этой страны секретные материалы. По возвращении в РФ в квартире ученого прошел обыск, ему предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ ("Госизмена")", - сообщил адвокат.

По его словам, вину Митько не признает. "Суд поместил его под домашний арест в его квартире в Ленинградской области. Я уже обжаловал это решение суда", - сказал Павлов, не раскрыв сути предъявленных его подзащитному обвинений.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, по версии следствия, Митько передал китайской стороне сведения о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок.

Митько является доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, действительным членом Российской Академии естественных наук, председателем Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности, действительным членом и президентом Арктической академии наук. За время научной деятельности он был награжден 24 медалями, включая две серебряные медали им. П. Капицы за научные достижения, медаль Вернадского, медаль правительства Республики Саха (Якутия), правительства Санкт-Петербурга. На его счету более 400 научных трудов, известных как в России, так и за рубежом, также он является автором двух учебников. Кроме того, ученый является инвалидом третьей группы.