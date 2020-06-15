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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции

Информации о пострадавших не поступало

ТАСС, 15 июня. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник в восточной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 61 км к северо-востоку от города Бингёль (столица одноименной провинции), где проживают около 81 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В воскресенье в результате землетрясения магнитудой 5,8 в Бингёле погиб один человек, еще 18 пострадали.

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