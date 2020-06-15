В Волгограде убили иностранного студента медуниверситета

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. В Волгограде нашли тело иностранного студента медуниверситета с множественными ножевыми ранениями. Ведется поиск причастного к преступлению, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Поздно ночью 12 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде обнаружено тело 17-летнего иностранца, смерть которого наступила в результате множественных проникающих колото-резаных ран. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ ("Убийство"), расследование которого поручено наиболее опытным следователям первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по региону", - сказано в сообщении.

Источник в правоохранительных органах области уточнил ТАСС, что убитый студент "был гражданином Республики Азербайджан".

Для раскрытия преступления создали штаб, в который вошли сотрудники регионального управления СК России, а также УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным следствия, нападение было совершено во время возвращения студента от приятеля, жившего в Центральном районе, в общежитие вуза. Изъяты записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего. Следователи устанавливают и допрашивают лиц, из числа близкого окружения убитого, предпринимают меры к поиску возможных свидетелей и очевидцев совершенного преступления, отметили в пресс-службе.

Волгоградские власти объявили вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийства, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На сайте обладминистрации указаны телефоны силовых структур, по которым можно сообщить информацию по этому уголовному делу.

В новость внесены изменения (10:43 мск) - добавлена информация после четвертого абзаца.