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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова сообщил, что его подзащитный получил травмы в ДТП на Садовом кольце

По словам Эльмана Пашаева, сейчас актер восстанавливается после аварии
Михаил Ефремов (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов также получил травмы в ДТП на Садовом кольце и сейчас восстанавливается после аварии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

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"В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные. Сейчас мой подзащитный восстанавливается", - сказал Пашаев.

Адвокат также отметил, что предложение Ефремова родственникам погибшего Сергея Захарова о материальной компенсации остается в силе. "Мы неоднократно пытались выйти на контакт с ними, но пока обратной связи нет. Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей. Наше предложение о материальной помощи, конечно же, в силе", - отметил он.

ДТП произошло вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого 57-летний Сергей Захаров умер в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови нашли следы наркотиков.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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