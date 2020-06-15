В Крыму парашютист выжил при падении с высоты 80 метров

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Спасатели в Крыму оказали помощь парашютисту, который при прыжке не справился с управлением, зацепился за скалу и затем упал с 80-метровой высоты. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

"Пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом, не справился с управлением, зацепился за скалу и упал с высоты порядка 80 метров. Спасатели, используя носилки и специальное снаряжение, эвакуировали пострадавшего по крутому, осыпному, горному склону и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - приводятся в сообщении слова министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.

Инцидент произошел в районе пещерного города Качи-Кальон в селе Баштановка Бахчисарайского района. Это место из-за восходящих воздушных потоков пользуется популярностью у любителей экстремальных видов спорта.

В пресс-службе МЧС ТАСС уточнили, что пострадавший, житель Москвы 1988 года рождения с многочисленными травмами доставлен в больницу.