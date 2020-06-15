На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в оперативных службах региона.

В апреле следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего врача-хирурга, которая не получала медицинское образование на территории Российской Федерации. Она обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью семи своим клиенткам.

"Обвиняемая скончалась", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину смерти.

Главврач клиники, где работала Верди, сообщал, что кроме учреждения она проводила операции в подпольных условиях.