В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ФСБ РФ задержала 15-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу со взрывным устройством и коктейлями Молотова. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности задержан житель города Волгограда 2005 года рождения, планировавший нападение на школу. У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие", - сообщили в ЦОС.

Кроме того, у подростка обнаружены рукописные записи с инструкциями по изготовлению самодельных бомб и вооруженных нападений на образовательные учреждения.

По результатам изъятых улик в отношении задержанного следственным управлением Следственного комитета РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ"), решается вопрос также о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подготовка к убийству двух и более лиц").