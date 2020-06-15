Следствие не исключает, что у готовившего нападение на школу могут быть сообщники

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Пятнадцатилетний подросток, готовивший нападение со взрывным устройством на школу в Волгограде, арестован. Следствие не исключает, что у него могли быть сообщники, сообщили журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

"По ходатайству следователя в отношении него [подростка] судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Школьнику уже предъявлено обвинение. Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный готовил нападение на школу из-за конфликта.

По данным ведомства, подросток изготовил 18 бутылок с зажигательной смесью для нападения на школу.